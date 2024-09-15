Удар рф по Одесі: Кіпер розповів про стан постраждалої
Київ • УНН
Внаслідок російського ракетного удару по Одесі загинула подружня пара, одна жінка поранена. Ворог продовжує тероризувати регіон змішаними обстрілами, включаючи "шахеди" та балістичні ракети.
Внаслідок вчорашнього удару по Одесі загинула сімейна пара, а також ще одна жінка отримала поранення середньої важкості. Зараз стан її стабільний, вона перебуває в лікарні. Про це розповів очільник Одеської ОВА Олег Кіпер в ефірі телемарафону, передає УНН.
Вчора ввечері було відправлено на нашу територію 2 ракети. Одна ракета була касетна, "Іскандери". Поруч нахилилась приватна будівля, де мешкали пенсіонери. На жаль, власники будинку, чоловік і жінка, отримали поранення, які були несумісні з життям. Загинули на місці. Також отримала поранення середньої важкості сусідка, яка проживає поруч. Їй була надана необхідна медична допомога. Зараз стан її стабільний, перебуває в лікарні,
Він нагадав, що два дні тому на Одеську область направлялись "шахеди" з Криму.
Дві ночі були дуже гучні, було багато пошкоджень, близько 10 будівель цивільного населення пошкоджено в результаті збиття цих "шахедів. В останні дні в Одесі неспокійно, ворог системно тероризує наш регіон змішаними обстрілами, як "шахедами", так і ракетами, в тому числі балістичними, як ми бачимо сьогодні,
Він також розповів, що загроза для Одеси є постійною, адже час польоту балістичної ракети з Криму становить трохи більше хвилини.
Нагадаємо
Окупанти завдали ракетного удару по передмістю Одеси, використовуючи касетні боєприпаси. Загинуло подружжя, 65-річна жінка отримала поранення. Пошкоджено житлові будинки та господарські споруди.