Удар рф по Киеву 2 июля уничтожил склад сети Moyo

Фото: t.me/uamoyo

российский удар по Киеву в ночь на 2 июля полностью уничтожил склад сети магазинов электроники Moyo. Об этом компания сообщила в Telegram, передает УНН.

Детали

Украинцам, которые оформили заказы ранее, советуют подождать некоторое время.

Мы сделаем все возможное, чтобы отгрузить его, как только это станет возможным, или вернуть средства. Мы потеряли склад. Но не потеряли команду. Не потеряли веру. Не потеряли желание работать дальше - говорится в сообщении.

В компании также подчеркнули: впереди будет непросто, но шаг за шагом работа будет восстановлена.

Всю ночь и утро на месте работают все необходимые службы. Самое главное - люди живы. Впереди много работы. Сначала - преодолеть последствия. Затем - восстановить работу. Мы начинаем с той точки, в которой оказались сегодня. Мы можем принимать новые заказы по тем товарам, которые есть на сайте - отметили в Moyo.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередную массированную российскую атаку, где основной удар был направлен на Киев. Он вновь подчеркнул важность ПВО от партнеров.