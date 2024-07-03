Информация о еще одном ребенке под завалами после удара российских войск по Харькову не подтвердилась, уточнил мэр города Игорь Терехов, пишет УНН.

Уточнение - информация о еще одном ребенке под завалами, к счастью, не подтвердилась. Спасенному мальчику восьми лет оказывается необходимая медицинская помощь. На месте работают все соответствующие службы - написал Терехов в Telegram.

Ранее

Мэр Харькова Терехов сообщил, что в Харькове после атаки рф "под завалами еще один ребенок", тогда как сообщалось об одном спасенном ребенке.