Киев • УНН
8-летний мальчик был спасен из-под завалов после российской атаки на Харьков, тогда как информация о том, что еще один ребенок оказался в ловушке, не подтвердилась.
Информация о еще одном ребенке под завалами после удара российских войск по Харькову не подтвердилась, уточнил мэр города Игорь Терехов, пишет УНН.
Уточнение - информация о еще одном ребенке под завалами, к счастью, не подтвердилась. Спасенному мальчику восьми лет оказывается необходимая медицинская помощь. На месте работают все соответствующие службы
Ранее
Мэр Харькова Терехов сообщил, что в Харькове после атаки рф "под завалами еще один ребенок", тогда как сообщалось об одном спасенном ребенке.