Удар рф по Харькову: количество пострадавших возросло до 14
Киев • УНН
В результате российского удара по Харькову пострадали 14 человек. Поврежден спортивный объект, частный дом, склад и гаражи, возникли пожары. К ликвидации последствий привлечено 90 спасателей.
В результате очередного удара рф по гражданской инфраструктуре Харькова количество пострадавших возросло до 14, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
"В результате атаки предварительно пострадали 14 человек", - говорится в сообщении.
По данным спасателей, повреждены спортивный объект, частный дом, складское здание и боксы с автомобилями на территории гаражного кооператива.
Произошли пожары по разным адресам. Горели гаражи, машины, складское здание и трава на площади 1000 м кв.
К ликвидации последствий авиаудара привлечены 15 единиц техники и 90 спасателей.
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