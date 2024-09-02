Удар рф по Харкову: кількість постраждалих зросла до 14
Київ • УНН
Внаслідок російського удару по Харкову постраждали 14 осіб. Пошкоджено спортивний об'єкт, приватний будинок, склад і гаражі, виникли пожежі. До ліквідації наслідків залучено 90 рятувальників.
У результаті чергового удару рф по цивільній інфраструктурі Харкова кількість постраждалих зросла до 14, передає УНН із посиланням на ДСНС.
"Внаслідок атаки попередньо постраждали 14 осіб", - йдеться у повідомленні.
За даними рятувальників, пошкоджені спортивний об'єкт, приватний будинок, складська будівля та бокси з автомобілями на території гаражного кооперативу.
Сталися пожежі за різними адресами. Горіли гаражі, автівки, складська будівля та трава на площі 1000 м кв.
До ліквідації наслідків авіаудару залучені 15 одиниць техніки та 90 рятувальників.
Під час останнього удару по Харкову росіяни влучили у район житлової забудови - Терехов 02.09.24, 16:16 • 15584 перегляди