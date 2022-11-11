Удар по жилому дому в Николаеве: количество погибших выросло до семи

КИЕВ. 11 ноября. УНН. В результате ночного ракетного удара по жилой пятиэтажке в Николаеве есть по меньшей мере семь жертв – в больнице умер еще один человек. Об этом в Telegram сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, передает УНН.