Удар по жилому дому в Николаеве: количество погибших выросло до семи
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. В результате ночного ракетного удара по жилой пятиэтажке в Николаеве есть по меньшей мере семь жертв – в больнице умер еще один человек. Об этом в Telegram сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, передает УНН.
Цитата
"Николаев. К сожалению, в больнице умер еще один человек в результате сегодняшнего обстрела многоэтажки. По состоянию на данный момент количество жертв достигло 7 человек. Тела шести погибших были деблокированы из-под завалов силами спасателей ГСЧС", – написал Тимошенко.
Напомним