Вночі 11 листопада російські війська завдали ракетного удару по п'ятиповерховому житловому будинку в Миколаєві.
Удар по житловому будинку в Миколаєві: кількість загиблих зросла до семи
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Внаслідок нічного ракетного удару по житловій п'ятиповерхівці в Миколаєві є щонайменше сім жертв – у лікарні померла ще одна людина. Про це в Telegram повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, передає УНН.
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"Миколаїв. На жаль, в лікарні померла ще одна людина внаслідок сьогоднішнього обстрілу багатоповерхівки. Станом на зараз кількість жертв сягнула 7 осіб. Тіла шести загиблих осіб було деблоковано з-під завалів силами рятувальників ДСНС", – написав Тимошенко.
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