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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

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Удар по житловому будинку в Миколаєві: кількість загиблих зросла до семи

Удар по житловому будинку в Миколаєві: кількість загиблих зросла до семи

Київ • УНН

 • 701378 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Внаслідок нічного ракетного удару по житловій п'ятиповерхівці в Миколаєві є щонайменше сім жертв – у лікарні померла ще одна людина. Про це в Telegram повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, передає УНН.

Цитата

"Миколаїв. На жаль, в лікарні померла ще одна людина внаслідок сьогоднішнього обстрілу багатоповерхівки. Станом на зараз кількість жертв сягнула 7 осіб. Тіла шести загиблих осіб було деблоковано з-під завалів силами рятувальників ДСНС", – написав Тимошенко.

Нагадаємо

Вночі 11 листопада російські війська завдали ракетного удару по п'ятиповерховому житловому будинку в Миколаєві. 

Українські Національні Новини

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