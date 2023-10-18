Удар по Запорожью: в ОВА сообщили о двух погибших и трех раненых

Цитата

"Военнослужащие рф осуществили 6 ракетных ударов по Запорожью. (...) Известно, что в результате ночного удара по Запорожью ранения получили мужчины 25 и 29 лет, а также 48-летняя женщина. Также известно о двух погибших мужчинах", - написал Малашко в Telegram.

Детали

По словам главы ОВА, за прошедшие сутки зафиксировано 138 вражеских обстрелов - оккупанты вели огонь по 18 населенным пунктам Запорожской области.

Как отметил Малашко, военнослужащие рф осуществили 7 БПЛА-атак по Гуляйполю, Новодаровке и Малой Токмачке, обстреляли из РСЗО Орехов, Малую Токмачку и Новоданиловку, а также всадили 4 авиаснаряда по Работино и Новоданиловке.

По территории Новоандреевки, Малиновки, Работино, Белогорья, Левадного, Червоного, Чаривного, Пятихаток, Малых Щербаков, Степного, Плавней, Каменского и других прифронтовых городов и сел пришлось 118 артобстрелов.

Поступило 33 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Дополнение

Армия рф в ночь на 18 октября нанесла шесть ракетных ударов по Запорожью. Одна попала в многоэтажку. Под завалами могут быть три человека.