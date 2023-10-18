Удар по Запорожью: в ОВА сообщили о двух погибших и трех раненых
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. В результате ночного ракетного удара российских войск по Запорожью ранения получили три человека, известно о двух погибших. Об этом сообщил в среду глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, пишет УНН.
Цитата
"Военнослужащие рф осуществили 6 ракетных ударов по Запорожью. (...) Известно, что в результате ночного удара по Запорожью ранения получили мужчины 25 и 29 лет, а также 48-летняя женщина. Также известно о двух погибших мужчинах", - написал Малашко в Telegram.
Детали
По словам главы ОВА, за прошедшие сутки зафиксировано 138 вражеских обстрелов - оккупанты вели огонь по 18 населенным пунктам Запорожской области.
Как отметил Малашко, военнослужащие рф осуществили 7 БПЛА-атак по Гуляйполю, Новодаровке и Малой Токмачке, обстреляли из РСЗО Орехов, Малую Токмачку и Новоданиловку, а также всадили 4 авиаснаряда по Работино и Новоданиловке.
По территории Новоандреевки, Малиновки, Работино, Белогорья, Левадного, Червоного, Чаривного, Пятихаток, Малых Щербаков, Степного, Плавней, Каменского и других прифронтовых городов и сел пришлось 118 артобстрелов.
Поступило 33 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.
Дополнение
Армия рф в ночь на 18 октября нанесла шесть ракетных ударов по Запорожью. Одна попала в многоэтажку. Под завалами могут быть три человека.