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Удар по Запоріжжю: в ОВА повідомили про двох загиблих та трьох поранених

Київ • УНН

 • 2671221 перегляди

КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Внаслідок нічного ракетного удару російських військ по Запоріжжю поранення отримали троє людей, відомо про двох загиблих. Про це повідомив у середу голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, пише УНН.

Удар по Запоріжжю: в ОВА повідомили про двох загиблих та трьох поранених

Цитата

"Військовослужбовці рф здійснили 6 ракетних ударів по Запоріжжю. (...) Наразі відомо, що внаслідок нічного удару по Запоріжжю поранення отримали чоловіки 25 і 29 років, а також 48-річна жінка. Також відомо про двох загиблих чоловіків", - написав Малашко у Telegram.

Деталі

Зі слів голови ОВА, минулої доби зафіксовано 138 ворожих обстрілів - окупанти вели вогонь по 18 населених пунктах Запорізької області.

Як зазначив Малашко, військовослужбовці рф здійснили 7 БПЛА-атак по Гуляйполю, Новодарівці та Малій Токмачці, обстріляли з РСЗВ Оріхів, Малу Токмачку й Новоданилівку, а також вгатили 4 авіаснарядами по Роботиному й Новоданилівці.

По території Новоандріївки, Малинівки, Роботиного, Білогір'я, Левадного, Червоного, Чарівного, П'ятихаток, Малих Щербаків, Степового, Плавнів, Кам'янського та інших прифронтових міст і сіл прийшлося 118 артобстрілів.

Надійшло 33 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Доповнення

Армія рф у ніч на 18 жовтня завдала шість ракетних ударів по Запоріжжю. Одна влучила у багатоповерхівку. Під завалами можуть бути троє людей.

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