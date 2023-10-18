Удар по Запоріжжю: в ОВА повідомили про двох загиблих та трьох поранених
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Внаслідок нічного ракетного удару російських військ по Запоріжжю поранення отримали троє людей, відомо про двох загиблих. Про це повідомив у середу голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, пише УНН.
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"Військовослужбовці рф здійснили 6 ракетних ударів по Запоріжжю. (...) Наразі відомо, що внаслідок нічного удару по Запоріжжю поранення отримали чоловіки 25 і 29 років, а також 48-річна жінка. Також відомо про двох загиблих чоловіків", - написав Малашко у Telegram.
Деталі
Зі слів голови ОВА, минулої доби зафіксовано 138 ворожих обстрілів - окупанти вели вогонь по 18 населених пунктах Запорізької області.
Як зазначив Малашко, військовослужбовці рф здійснили 7 БПЛА-атак по Гуляйполю, Новодарівці та Малій Токмачці, обстріляли з РСЗВ Оріхів, Малу Токмачку й Новоданилівку, а також вгатили 4 авіаснарядами по Роботиному й Новоданилівці.
По території Новоандріївки, Малинівки, Роботиного, Білогір'я, Левадного, Червоного, Чарівного, П'ятихаток, Малих Щербаків, Степового, Плавнів, Кам'янського та інших прифронтових міст і сіл прийшлося 118 артобстрілів.
Надійшло 33 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.
Доповнення
Армія рф у ніч на 18 жовтня завдала шість ракетних ударів по Запоріжжю. Одна влучила у багатоповерхівку. Під завалами можуть бути троє людей.