Ученые обновили правила на случай контакта с инопланетянами и запретили отвечать без международного согласования

Международная академия астронавтики (IAA) обновила рекомендации по действиям в случае обнаружения возможных признаков внеземного разума. Впервые за более чем 15 лет документ предусматривает, что любое решение об отправке ответа потенциальной внеземной цивилизации должно приниматься только после международных консультаций. Об этом говорится в обновленной декларации IAA, пишет УНН.

Детали

Согласно новым принципам, исследователи, которые зафиксируют возможный сигнал или другие свидетельства существования внеземного разума, в первую очередь должны тщательно проверить открытие с помощью независимых наблюдений. Только после подтверждения информацию необходимо довести до сведения международного научного сообщества, соответствующих международных организаций и общественности.

Решение об ответе должно быть международным

Обновленные рекомендации также определяют, что ни одно отдельное государство, организация или научная группа не должна самостоятельно принимать решение о передаче сообщения возможной внеземной цивилизации.

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Документ предусматривает, что такое решение должно приниматься только после широких международных консультаций, в частности с участием Организации Объединенных Наций.

Обновление стало первым пересмотром рекомендаций Международной академии астронавтики по контактам с внеземным разумом за последние более чем 15 лет.

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