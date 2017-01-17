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Ученые выяснили, что неандертальцы занимались коллекционированием

Ученые выяснили, что неандертальцы занимались коллекционированием

Киев • УНН

 • 24823 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. Ученые выяснили, что неандертальцы занимались коллекционированием в свободное от охоты и борьбы за выживание время. Об этом говорится в журнале Comptes Rendus Palevol, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

"Многие считают, что неандертальцы были полностью лишены эстетических чувств, но теперь мы знаем, что жители этой пещеры собирали когти орлов, делали из них бусы и коллекционировали камни. В других уголках земли наши коллеги находили раковины и следы красок на них. Существует много намеков на то, что неандертальцы не были "большими, глупыми существами", как полагают обыватели", - заявил Дэвид Фрейер из университета Канзаса в Лоуренсе (США) по итогам совместных с хорватскими археологами многолетних исследований пещеры Хушняково неподалеку от городка Крапина, в окрестностях которого более века назад были найдены останки неандертальцев и множество орудий труда.

Отмечается, что наряду с копьями, рубилами и другими инструментами, ученым удалось откопать в пещере несколько когтей орлана-белохвоста, агрессивной хищной птицы, которая достаточно редко встречается в хорватских горах. Изучение этих когтей показало, что неандертальцы целенаправленно коллекционировали их и делали из них бусы.

Сделав это открытие, ученые решили поискать другие следы "культурной жизни" неандертальцев. Изучая артефакты, найденные в разных слоях отложений на дне пещеры, Д.Фрейер обратил внимание на красивый кусочек известняка бежевого цвета с красными прожилками.

Находка удивила ученых, поскольку стены пещеры составлены не из известняка, а из песчаника, который формируется в других условиях. Более того, ближайшие отложения известняка расположены в нескольких километрах от Хушняково, что исключает возможность случайного попадания камня в пещеру.

Как предполагают ученые, камень был принесен в пещеру неандертальцем, который жил здесь раньше. Он принес камень к себе в пещеру, руководствуясь явно не соображениями утилитарного характера - для изготовления орудий труда известняк совершенно не пригоден.

По мнению Д.Фрейера, это указывает на то, что камень играл исключительно эстетическую роль в пещере Хушняково. В пользу этого говорит и то, что на камне нет никаких следов орудий труда, огня или иного влияния, которое могло бы указывать на его "бытовое" назначение. Соответственно, ученые предполагают, что неандертальцы уже 130 тысяч лет назад имели собственную культуру и занимались коллекционированием.

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