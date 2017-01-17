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Учені вияснили, що неандертальці займалися колекціонуванням

Учені вияснили, що неандертальці займалися колекціонуванням

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 січня. УНН. Вчені вияснили, що неандертальці займалися колекціонуванням у вільний час від полювання і боротьби за виживання. Про це йдеться в журналі Comptes Rendus Palevol, передає УНН з посиланням на РІА Новини.

“Багато хто вважає, що неандертальці були повністю позбавлені естетичних почуттів, але тепер ми знаємо, що жителі цієї печери збирали кігті орлів, робили з них намиста і колекціонували камені. В інших куточках землі наші колеги знаходили раковини і сліди фарб на них. Існує багато натяків на те, що неандертальці не були „великими, дурними істотами“, як думають обивателі”, — заявив Девід Фрейер з університету Канзасу в Лоуренсі (США) за підсумками спільних з хорватськими археологами багаторічних досліджень печери Хушняково неподалік від містечка Крапина, в околицях якого понад століття тому були знайдені останки неандертальців і безліч знарядь праці.

Зазначається, що поряд зі списами, рубилами та іншими інструментами, ученим вдалося відкопати в печері кілька кігтів орлана-білохвоста, агресивного хижого птаха, який досить рідко зустрічається в хорватських горах. Вивчення цих кігтів показало, що неандертальці цілеспрямовано колекціонували їх і робили з них намиста.

Зробивши це відкриття, вчені вирішили пошукати інші сліди “культурного життя” неандертальців. Вивчаючи артефакти, знайдені в різних шарах відкладень на дні печери, Д.Фрейер звернув увагу на красивий шматочок вапняку бежевого кольору з червоними прожилками.

Знахідка здивувала вчених, оскільки стіни печери складені не з вапняку, а з пісковика, який формується в інших умовах. Більш того, найближчі відкладення вапняку розташовані у декількох кілометрах від Хушняково, що виключає можливість випадкового попадання каменя в печеру.

Як припускають вчені, камінь був принесений в печеру неандертальцем, який жив тут раніше. Він приніс камінь до себе в печеру, керуючись явно не міркуваннями утилітарного характеру — для виготовлення знарядь праці вапняк абсолютно не придатний.

На думку Д.Фрейєра, це вказує на те, що камінь грав виключно естетичну роль в печері Хушняково. На користь цього говорить і те, що на камені немає ніяких слідів знарядь праці, вогню чи іншого впливу, що могло б вказувати на його “побутове” призначення. Відповідно, вчені припускають, що неандертальці вже 130 тисяч років тому мали власну культуру та займалися колекціонуванням.

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