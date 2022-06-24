Участники рынка: Инновации станут решающими в восстановлении агросектора после войны

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КИЕВ. 24 июня. УНН. С начала полномасштабного военного вторжения россии АПК Украины потерял 4,3 млрд долларов.  Такими оценками поделилась руководитель Центра исследований продовольствия и землепользования KSE Мария Богонос, пишет AgroPortal.ua.

Детали

По ее словам, потери одних только сельхозугодий от оккупации, загрязнения минами и неразорванными боеприпасами или прямого физического повреждения составляют 2,1 млрд долларов.

Война ударила по наиболее слабым местам аграрного сектора в Украине и мире. Существенно увеличились цены на удобрения и топливо, снизились площади сельхозугодий, падение экспорта из Украины привело к дефициту зерновых и подсолнечного масла в мире, а для украинских производителей — к уменьшению выручки, отмечают в KSE.

"Кризис с подобными последствиями возникает в мировой истории не в первый и не в последний раз. Как сельское хозяйство может стать менее уязвимым? Следует продолжать разработки инновационных подходов и технологий", — говорит Богонос.

Конечно, инновации — не самое первоочередное, когда в стране речь идет о физическом выживании населения, но высококачественные ресурсы во время посевной показали свою эффективность, говорит операционный директор "Агро-Регион" Владимир Кравцов. По его словам, некоторые технологические решения настолько эффективны, что их окупаемость составляет полгода-год.

Да и разработка новых технологий — очень затратное дело, добавляет директор по маркетингу компании "Сингента" в Украине Константин Иванюк.

Но после победы и возобновления экспорта встанет вопрос обновления, даже перерождения отрасли и государства в целом. Тогда инновации будут иметь решающее значение. Но их не будет, если прекратить работать над ними сегодня, когда тяжело.

О том, что совсем отказываться от инноваций не стоит, говорит и руководитель отдела R&D ИМК Алексей Мисюра.

Он соглашается с тем, что условный беспилотный трактор из Германии в Черниговскую область сейчас никто не повезет на испытания. "Но при этом доступность инновационного оборудования может сейчас зависеть от политики компании, которая поставляет его, — объясняет производитель. — Кто-то ставит все проекты на паузу до окончания боевых действий в Украине, а кто-то до сих пор готов везти на поле свои, например, сенсоры листовой диагностики (опять же при условии их физического наличия в Украине)".

Уже сейчас с аграриями связываются компании, предлагающие свои услуги по внесению СЗР дронами. "В поздних фазах роста культур (когда клиренса самоходных опрыскивателей уже не хватает для выполнения работы без существенных повреждений посева) дроны могут остаться единственной опцией в этом сезоне", — считает эксперт.

Компании, которые имели необходимый уровень технологического развития до войны, в полной мере пользуются им сейчас для выживания, добавляет руководитель отдела R&D ИМК.

Несмотря на все существующие сложности, катастрофы с поставкой материальных ресурсов опрошенные агропроизводители не наблюдают. Да и поставщики семян, СЗР и других составляющих аграрного производства направляют на обеспечение ресурсами все усилия.

"Мы не прекращаем ни одного плана по внедрению новых продуктов. Также продолжают развитие цифровые технологии. В период войны мы даже сделали свободный доступ к некоторым цифровым решениям", — комментируют в компании "Сингента".

В последующие годы "Сингента" планирует вывести на украинский рынок еще 5 новых продуктов. Один из них — СЗР на основе Адепидинатм — передового действующего вещества из класса карбоксимидов (SDHI). Также компания работает над сегментом продуктов биологического происхождения — стимуляторов и средств защиты.

В семеноводстве наиболее ожидаемым и значимым событием нового сезона будет запуск новой технологии в подсолнечнике под названием AIR, что позволит фермеру очень гибко планировать защиту от сорняков. Будет пополнение линейки гибридов кукурузы Artesian.

Едва ли не самую большую роль в этом сезоне в поддержке агроиндустрии будут играть "Финансовые решения". "Способность конвертировать зерно в деньги будет иметь решающее значение в новом сезоне", — подытожили в компании "Сингента".

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