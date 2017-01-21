Участники "Марша женщин" выступят против Д.Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Тысячи женщин США должны приехать в субботу в Вашингтон на главный "Марш женщин". Подобные акции пройдут также в других городах США и в других странах мира, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
Во время президентской кампании Дональда Трампа часто критиковали за его поведение в отношении женщин. Поэтому в первый после инаугурации Трампа день, многие женщины в Вашингтоне и по всей стране будут выражать свое несогласие с ним.
Организаторы акции заявляют, что они хотят, чтобы их голос был услышан в первый рабочий день администрации Дональда Трампа.
"Марш женщин" в Вашингтоне направит сигнал нашей власти в первый рабочий день в офисе, а также миру, о правах женщин и правах человека", - говорится в сообщении.
Организаторы акции отмечают, что несмотря на название, к акции могут присоединиться все, не только женщины.
Организаторы ожидают, что в "Марше женщин" в Вашингтоне участие примут около 200 тыс человек.
Как сообщал УНН, в Вашингтоне количество задержанных противников президента США Дональда Трампа выросло до 90 человек.