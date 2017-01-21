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Учасники "Маршу жінок" виступлять проти Д.Трампа

Учасники "Маршу жінок" виступлять проти Д.Трампа

Київ • УНН

 • 11592 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. Тисячі жінок США мають приїхати у суботу до Вашингтона на головний “Марш жінок”. Подібні акції відбудуться також в інших містах США та в інших країнах світу, передає УНН з посиланням на "Радіо Свобода".

Під час президентської кампанії Дональда Трампа часто критикували за його поведінку щодо жінок. Тож у перший після інавгурації Трампа день, багато жінок у Вашингтоні та по всій країні висловлюватимуть свою незгоду з ним.

Організатори акції заявляють, що вони хочуть, щоб їхній голос почули у перший робочий день адміністрації Дональда Трампа.

“Марш жінок” у Вашингтоні надішле сигнал нашій владі у перший робочий день в офісі, а також світові, щодо прав жінок і прав людини“, — йдеться у повідомленні.

Організатори акції зазначають, що попри назву, до акції можуть приєднатися всі, не лише жінки.

Організатори очікують, що у “Марші жінок” у Вашингтоні участь візьме близько 200 тисяч людей.

Як повідомляв УНН, у Вашингтоні кількість затриманих противників президента США Дональда Трампа зросла до 90 осіб.

 

 

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