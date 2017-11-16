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Участника АТО подозревают в убийстве экс-военнослужащего

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 ноября. УНН. Военнослужащему Вооруженных Сил Украины объявлено подозрение о совершении умышленного убийства во время личного конфликта в пгт Немиров Винницкой области, передает УНН со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона.

"Задержаны участника АТО, военнослужащего военной службы по контракту Вооруженных Сил Украины сержанта Ф., который подозревается в совершении тяжкого преступления, убийстве бывшего военнослужащего-участника АТО гражданина Р", - говорится в сообщении.

Сообщают, что 9 ноября 2017 сержант Ф. находился в отпуске и проводил время в одном из заведений общественного питания м. Немирова Винницкой области. После общего употребления спиртных напитков между ними возникла ссора, в связи с этим работники кафе вызвали наряд полиции. Сержант был задержан и доставлен в местное отделение полиции и составлен протокол об административном правонарушении по ст. 173 КУоАП "Мелкое хулиганство".

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"В 19.30, после выхода из отделения полиции, сержант Ф., будучи обиженным на гражданина Г., встретив последнего вновь затеял драку. После этого, с целью мести военнослужащий приобрел в магазине нож и вернувшись к месту конфликта нанес удар в спину вышеуказанном гражданскому и исчез в неизвестном направлении. От полученного ранения гражданин Р. скончался на месте происшествия", - сообщили в военной прокуратуре.

В частности, 14 ноября 2017 указанного военнослужащего задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины - по подозрению в совершении умышленного убийства. В настоящее время подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.

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Следственным управлением ГУ ЧП в Винницкой области сержанту Ф. объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное убийство").

Сейчас военным прокурором Винницкого гарнизона Центрального региона Украины согласовано ходатайство в Винницкий городской суд Винницкой области об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

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