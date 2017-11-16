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Учасника АТО підозрюють у вбивстві екс-військовослужбовця

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. Військовослужбовцю Збройних Сил України оголошено підозру щодо скоєння умисного вбивства під час особистого конфлікту у м. Немиров Вінницької області, передає УНН з посиланням на прес-службу військової прокуратури Центрального регіону.

"Затримано учасника АТО, військовослужбовця військової служби за контрактом Збройних Сил України сержанта Ф., який підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, вбивстві колишнього військовослужбовця–учасника АТО громадянина Р," - йдеться в повідомленні.

Повідомляють, що 9 листопада 2017 року сержант Ф. знаходився у відпустці та проводив час в одному із закладів громадського харчування м. Немирова Вінницької області. Після спільного вживання спиртних напоїв між ними виникла сварка, у зв'язку з цим працівники кафе викликали наряд поліції. Сержанта було затримано і доставлено до місцевого відділення поліції та складено протокол про адміністративне правопорушення за ст. 173 КУпАП “Дрібне хуліганство”.

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"О 19.30, після виходу з відділення поліції, сержант Ф., будучи ображеним на громадянина Р., зустрівши останнього знов затіяв бійку. Після цього, з метою помсти військовослужбовець придбав у магазині ніж і повернувшись до місця конфлікту завдав удар в спину вищевказаному цивільному та зник у невідомому напрямі. Від отриманого поранення громадянин Р. помер на місці події," - повідомили у військовій прокуратурі.

Зокрема, 14 листопада 2017 року зазначеного військовослужбовця затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України – за підозрою у вчиненні умисного вбивства. На даний час підозрюваний перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

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Слідчим управлінням ГУ НП у Вінницькій області сержанту Ф. оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (“Умисне вбивство”).

Наразі військовим прокурором Вінницького гарнізону Центрального регіону України погоджено клопотання до Вінницького міського суду Вінницької області щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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