Участник ДТП угрожал другому водителю оружием в Кропивницком
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 27 октября. УНН. Сегодня около 12 часов патрульные получили вызов из-за конфликтной ситуации на улице Михайловской в Кропивницком. Заявитель сообщил, что ему угрожают оружием. Приехав на место происшествия, инспекторы увидели ДТП с участием двух транспортных средств - Daewoo Lanos и Skoda Octavia. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Кропивницкого.
Водитель автомобиля Daewoo Lanos был сильно напуган и сообщил, что водитель другого транспортного средства угрожал ему оружием. Стражи порядка приказали водителю Skoda Octavia выйти из автомобиля, тот прихватил с собой магазин от оружия. А также сообщил, что само оружие находится на заднем сиденье автомобиля.
Правонарушителем оказался 25-летний житель областного центра, ранее судимый, он находился в розыске. Патрульные обеспечили охрану места происшествия и вызвали следственно-оперативную группу. Обстоятельства происшествия выясняют следователи.
Напомним, на углу улиц Преображенской и Большой Арнаутской в Одессе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.