Участник ДТП угрожал другому водителю оружием в Кропивницком

Водитель автомобиля Daewoo Lanos был сильно напуган и сообщил, что водитель другого транспортного средства угрожал ему оружием. Стражи порядка приказали водителю Skoda Octavia выйти из автомобиля, тот прихватил с собой магазин от оружия. А также сообщил, что само оружие находится на заднем сиденье автомобиля.

Правонарушителем оказался 25-летний житель областного центра, ранее судимый, он находился в розыске. Патрульные обеспечили охрану места происшествия и вызвали следственно-оперативную группу. Обстоятельства происшествия выясняют следователи.

Напомним, на углу улиц Преображенской и Большой Арнаутской в Одессе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.