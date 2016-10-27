Учасник ДТП погрожував іншому водію зброєю у Кропивницькому
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Сьогодні близько 12-ї години патрульні отримали виклик про конфліктну ситуацію на вулиці Михайлівській у Кропивницькому. Заявник повідомив, що йому погрожують зброєю. Приїхавши на місце події, інспектори побачили ДТП за участю двох транспортних засобів – Daewoo Lanos та Skoda Octavia. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі Патрульної поліції Кропивницького.
Водій автомобіля Daewoo Lanos був досить наляканий та повідомив, що водій іншого транспортного засобу погрожував йому зброєю. Охоронці порядку наказали водію Skoda Octavia вийти з автомобіля, той прихопив із собою магазин від зброї. А також повідомив, що сама зброя знаходиться на задньому сидінні автомобіля.
Правопорушником виявився 25-річний мешканець обласного центру, раніше судимий, та перебував у розшуку. Патрульні забезпечили охорону місця події та викликали слідчо-оперативну групу. Обставини події з’ясовують слідчі.
Нагадаємо, на розі вулиць Преображенської і Великої Арнаутської в Одесі сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода.