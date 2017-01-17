Участник АТО покончил с собой в Кропивницком
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 17 января. УНН. Сегодня в парке Космонавтов в Кропивницком повесился участник АТО. Эту информацию корреспонденту УНН подтвердил источник в правоохранительных органах.
Известно, что мужчина был одет в камуфляжную форму. На вид ему около 30 лет. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.
Сейчас получить официальный комментарий у ГУ НП в области не удалось.
Напомним, буковинские правоохранители выясняют обстоятельства смерти военнослужащего, который, по предварительной версии, покончил жизнь самоубийством. Тело молодого человека без признаков жизни обнаружено местными жителями 14 января в обед в селе Вартиковцы Кельменецкого района.