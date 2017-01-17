Учасник АТО наклав на себе руки у Кропивницькому

Відомо, що чоловік був одягнений в камуфляжну форму. На вигляд йому близько 30 років. На місце події виїздила слідчо-оперативна група.

Наразі отримати офіційний коментар в ГУ НП в області не вдалося.

Нагадаємо, буковинські правоохоронці з'ясовують обставини смерті військовослужбовця, який, за попередньою версією, покінчив з життям самогубством. Тіло молодого чоловіка без ознак життя виявлено місцевими жителями 14 січня в обід у селі Вартиківці Кельменецького району.