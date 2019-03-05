Убийство свидетеля по делу "бриллиантовых прокуроров": обнаружено записи с камер видеонаблюдения
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. В деле убийства мужчины в Днепровском районе, который оказался свидетелем по делу "бриллиантовых прокуроров", во время обследования прилегающей территории неподалеку обнаружены камеры видеонаблюдения, поэтому записи будут в законном порядке приобщены к материалам уголовного производства. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУ НП в г. Киеве.
Как сообщили в пресс-службе, полицейские тщательно осмотрели место происшествия и опросили свидетелей.
"Во время обследования прилегающей территории неподалеку обнаружены камеры видеонаблюдения, поэтому записи будут в законном порядке приобщены к материалам уголовного производства. Правоохранители работают над установлением и задержанием убийцы киевлянина", - говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве мужчину застрелили в салоне автомобиля Mercedes.
Позже экс-заместитель гепрокурора Давид Сакварелидзе заявил, что человек, которого убили в Киеве, был свидетелем по делу "бриллиантовых прокуроров" - владелец ювелирного завода Сергей Киселев.
Однако, как сообщили УНН в правоохранительных органах, убийство бизнесмена в Киеве не связано с делом "бриллиантовых прокуроров".