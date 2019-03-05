Убивство свідка у справі "діамантових прокурорів": виявлено записи з камер відеонагляду
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. У справі вбивства чоловіка в Дніпровському районі, який виявився свідком у справі "діамантових прокурорів", під час обстеження прилеглої території неподалік виявлені камери відеонагляду, тож записи будуть у законному порядку долучені до матеріалів кримінального провадження. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ НП у м. Києві.
Як повідомили у прес-службі, поліцейські ретельно оглянули місце події та опитали свідків.
"Під час обстеження прилеглої території неподалік виявлені камери відеонагляду, тож записи будуть у законному порядку долучені до матеріалів кримінального провадження. Правоохоронці працюють над встановленням та затриманням вбивці киянина", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Києві чоловіка застрелили у салоні автомобіля Mercedes.
Пізніше екс-заступник гепрокурора Давид Сакварелідзе заявив, що чоловік, якого вбили у Києві, був свідком у справі "діамантових прокурорів" - власник ювелірного заводу Сергій Кисельов.
Проте, як повідомили УНН у правоохоронних органах, вбивство бізнесмена у Києві не пов’язане зі справою "діамантових прокурорів".