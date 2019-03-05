Убивство свідка у справі "діамантових прокурорів": виявлено записи з камер відеонагляду

КИЇВ. 5 березня. УНН. У справі вбивства чоловіка в Дніпровському районі, який виявився свідком у справі "діамантових прокурорів", під час обстеження прилеглої території неподалік виявлені камери відеонагляду, тож записи будуть у законному порядку долучені до матеріалів кримінального провадження. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ НП у м. Києві.