Убийство свидетеля по делу "бриллиантовых прокуроров": полиция назвала возможные версии
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. По факту убийства мужчины, который оказался свидетелем по делу "бриллиантовых прокуроров", начато уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители рассматривают несколько версий преступления, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в г. Киеве.
В пресс-службе сообщили, что расследование уголовного производства поручено следователям Главного управления Национальной полиции в городе Киеве.
"В настоящее время правоохранители рассматривают несколько версий убийства киевлянина, который занимался ювелирным бизнесом, основная из которых - убийство по корыстным мотивам", - говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве мужчину застрелили в салоне автомобиля Mercedes.
Позже экс-заместитель гепрокурора Давид Сакварелидзе заявил, что человек, которого убили в Киеве, был свидетелем по делу "бриллиантовых прокуроров" - владелец ювелирного завода Сергей Киселев.
Однако, как сообщили УНН в правоохранительных органах, убийство бизнесмена в Киеве не связано с делом "бриллиантовых прокуроров".