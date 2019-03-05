Убивство свідка у справі "діамантових прокурорів": поліція назвала можливі версії
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. За фактом вбивства чоловіка, який виявився свідком у справі "діамантових прокурорів", розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Правоохоронці розглядають кілька версій злочину, передає УНН із посиланням на прес-службу ГУ НП у м. Києві.
У прес-службі повідомили, що розслідування кримінального провадження доручено слідчим Головного управління Національної поліції у місті Києві.
"На цей час правоохоронці розглядають кілька версій вбивства киянина, котрий займався ювелірним бізнесом, основна із яких – вбивство із корисливих мотивів", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Києві чоловіка застрелили у салоні автомобіля Mercedes.
Пізніше екс-заступник гепрокурора Давид Сакварелідзе заявив, що чоловік, якого вбили у Києві, був свідком у справі "діамантових прокурорів" - власник ювелірного заводу Сергій Кисельов.
Проте, як повідомили УНН у правоохоронних органах, вбивство бізнесмена у Києві не пов’язане зі справою "діамантових прокурорів".