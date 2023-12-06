Сегодня стало известно о ликвидации бывшего народного депутата Ильи Кивы. Как сообщают росСМИ, за Кивой вероятно следили минимум три последние недели, передает УНН.

Как сообщают росСМИ, вероятно за три недели киллеру удалось хорошо изучить привычки бывшего украинского политика. 2,5 месяца назад он переехал в отель "величие Country Club", где проживал со своей сожительницей.

В сообщении указано, что Кива ежедневно выходил на вечерние прогулки по парку. Сегодня-повторил тот же маршрут, но не вернулся. Ранее он сообщал о возможной слежке за ним.

"Первым его уже окоченевшее тело обнаружила местная жительница - труп Кивы пролежал на морозе не менее часа с момента убийства. Следователи подмосковного ск продолжают работу на месте", - сообщают росСМИ.

Напомним

Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива был убит в ходе спецоперации СБУ с применением огнестрельного оружия. Его тело было найдено в Московской области. Следственный комитет рф возбудил уголовное дело.