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Убийство Кивы: в рф спецслужбы изучают списки пассажиров московских аэропортов

Киев  •  УНН

07 декабрь 2023, 01:20  •  21448 просмотра

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Российские спецслужбы анализируют списки пассажиров московского аэропорта после убийства экс-депутата Ильи Кивы.

В рф спецслужбы изучают списки пассажиров московских аэропортов из-за убийства экс-нардепа ВР Ильи Кивы, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Детали

По данным Baza, сотрудники спецслужб рф изучают списки пассажиров московских аэропортов. Особое внимание уделяется аэропортам Шереметьево и Внуково – именно они ближе всего находятся к загородной гостинице, где был убит экс-нардеп ВР Илья Кива.

По одной из версий, нападающий мог попытаться улететь из россии на одном из ближайших рейсов.

Добавим

Известно, что следователи рф продолжают работать на месте убийства. Сейчас они допрашивают сожительницу Кивы, а также сотрудников, которые занимались охраной отеля.

Сожительница Кивы рассказала следователям, что экс-депутат всегда старался соблюдать меры предосторожности.

Например, он каждый раз шел в лесополосу отеля, чтобы записать видео. Делал это для того, чтобы нельзя было определить местность, где он находится.

По одной из версий, на этот раз Кива мог также отправиться в лес, чтобы записать ролик для своего телеграмм-канала.

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Напомним

Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива был убит в ходе спецоперации СБУ с применением огнестрельного оружия. Его тело было найдено в Московской области. Следственный комитет рф возбудил уголовное дело.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Вбивство Киви: у рф спецслужби вивчають списки пасажирів московських аеропортів
Kiva murder: in the Russian Federation, special services are studying passenger lists at Moscow airports
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Убийство Кивы: в рф спецслужбы изучают списки пассажиров московских аэропортов

Российские спецслужбы анализируют списки пассажиров московского аэропорта после убийства экс-депутата Ильи Кивы.

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