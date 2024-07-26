Правоохранители с подозреваемым в убийстве языковеда Ирины Фарион по частицам собирают информацию, которой им не хватает для того, чтобы полностью подтянуть всю доказательную базу. Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства внутренних дел Марьяна Рева в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

С подозреваемым мы по частицам собираем информацию, которую нам не хватает для того, чтобы полностью подтянуть всю доказательную базу. Мы должны это сделать как можно скорее. В ближайшее время лицу будет избрана мера пресечения и следствие дальше будет продолжаться, дальше будет продолжать свою работу, - рассказала Рева.

Кроме того, она сообщила, что отслеживается утечка досудебной информации о подозреваемом. Ведь вчера в СМИ обнародовали фото подозреваемого, сканы его переписки и фамилию.

Однозначно была утечка и к сожалению это не первый прецедент ... Конечно отслеживается утечка информации, потому что любые данные, которые разглашены без разрешения органа досудебного расследования могут потом негативно повлиять на судебный процесс и на вынесение приговора в отношении подозреваемого лица, - сказала Рева.

Контекст

Осинт-аналитики идентифицировали человека, которого прокуратура подозревает в убийстве Ирины Фарион, и утверждают, - это 18-летний житель Днепра Вячеслав Федорович Зинченко.

Будет ли МВД расследовать утечку досудебной информации, разглашение данных оперативно-розыскной деятельности.

Вчера в СМИ информация о фамилии, фото, сканы переписок

Дополнение

19 июля неизвестный стрелял в языковеда и профессора Львовской политехники Ирину Фарион. Женщину с ранением головы в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу. В больнице Ирина Фарион умерла.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 25 июля в городе Днепр задержан 18-летний мужчина, который вероятно причастен к умышленному убийству Ирины Фарион.

Как указал глава МВД Игорь Клименко, у правоохранителей есть достаточно доказательств утверждать, что именно задержанный в Днепре 18-летний парень стрелял в языковеда Ирину Фарион. По его словам, расследование длилось 139 часов.

Полиция сообщала ранее, что имеет несколько версий убийства языковеда Ирины Фарион, включая общественную, политическую деятельность и личную неприязнь. Правоохранители нашли гильзу после выстрела и не исключают «российский след» в преступлении.

Прокуратура будет настаивать на применении к 18-летнему подозреваемому в убийстве языковеда Ирины Фарион меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.