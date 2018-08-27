Uber предложит своим клиентам пересесть на электросамокаты и велосипеды

$41.190.15
45.550.30
ukru
Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса
Эксклюзив
08:51 • 15367 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

Эксклюзив
06:18 • 37934 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 120665 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 228961 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 176579 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 243133 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 275258 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 221911 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 252115 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 209564 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
5м/с
64%
Популярные новости

The Telegraph: США могут поставить Киеву ультиматум - либо мирное соглашение путина, либо потеря поддержки

7 апреля, 00:37 • 42925 просмотра

ФРГ: союзник Мерца уверен в скором завершении переговоров по коалиции в Бундестаге

7 апреля, 02:52 • 26181 просмотра

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела Оболони

05:04 • 31256 просмотра

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

07:56 • 23339 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

08:11 • 19298 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 296827 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 268769 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 353779 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 510117 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 598859 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 43277 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 243116 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 88437 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 84171 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 89386 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Uber предложит своим клиентам пересесть на электросамокаты и велосипеды

Киев • УНН

 • 8853 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Компания Uber планирует изменить свою долгосрочную стратегию развития, начав чаще предлагать своим клиентам пользоваться для поездок не только автомобилями, но также электрическими самокатами, велосипедами и общественным транспортом. Об этом заявил генеральный директор Uber Дара Хосровшахи, интервью с которым в воскресенье вечером было опубликовано на сайте газеты The Financial Times, передает УНН.

Uber предложит своим клиентам пересесть на электросамокаты и велосипеды

По его словам, такие виды транспорта больше подходят для поездок по городу, хотя и урезают доходы водителей автомобилей, которые работают на Uber.

“Во время часа пик, очень неэффективно использовать кусок металла весом в одну тонну, чтобы доставить одного человека на расстояние в 10 кварталов”, — заметил генеральный директор. Он отметил, что компания может поменять свою стратегию так, чтобы “клиент остался в выигрыше”.

Хосроушахи заметил, что подобное решение в краткосрочной перспективе может ударить по доходу компании, которая показала в 2017 году убыток в размере 4,5 млрд долларов. Однако, отметил он, инвесторы должны понимать, что краткосрочные потери необходимы, чтобы прийти к долгосрочному доходу.

Как отмечает The Financial Times, в феврале Uber добавила в свое приложение возможность использовать свои электровелосипеды. Для этого она в апреле 2017 года приобрела систему Jump за 200 млн дол., с помощью которой можно брать на прокат такие велосипеды. Электровелосипедами от Uber можно пользоваться в восьми американских городах, таких как Нью-Йорк, Вашингтон и Денвер. Кроме того, компания планирует внедрить их в Берлине.

После этого Uber также заключила соглашения с компанией Lime, которая предлагает в аренду электрические самокаты и лондонской Masabi — разработчиком универсальных программ для осуществления бесконтактных платежей на различных видах общественного транспорта.

Напомним, мэр Нью-Йорка Де Блазио подписал законопроект, который временно запрещает выдачу новых лицензий водителям служб онлайн-заказ такси, включая Uber и Lyft.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$63.02
Bitcoin
$76,245.90
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$34.99
Золото
$3,048.46
Ethereum
$1,496.12