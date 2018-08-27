Uber предложит своим клиентам пересесть на электросамокаты и велосипеды
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Компания Uber планирует изменить свою долгосрочную стратегию развития, начав чаще предлагать своим клиентам пользоваться для поездок не только автомобилями, но также электрическими самокатами, велосипедами и общественным транспортом. Об этом заявил генеральный директор Uber Дара Хосровшахи, интервью с которым в воскресенье вечером было опубликовано на сайте газеты The Financial Times, передает УНН.
По его словам, такие виды транспорта больше подходят для поездок по городу, хотя и урезают доходы водителей автомобилей, которые работают на Uber.
“Во время часа пик, очень неэффективно использовать кусок металла весом в одну тонну, чтобы доставить одного человека на расстояние в 10 кварталов”, — заметил генеральный директор. Он отметил, что компания может поменять свою стратегию так, чтобы “клиент остался в выигрыше”.
Хосроушахи заметил, что подобное решение в краткосрочной перспективе может ударить по доходу компании, которая показала в 2017 году убыток в размере 4,5 млрд долларов. Однако, отметил он, инвесторы должны понимать, что краткосрочные потери необходимы, чтобы прийти к долгосрочному доходу.
Как отмечает The Financial Times, в феврале Uber добавила в свое приложение возможность использовать свои электровелосипеды. Для этого она в апреле 2017 года приобрела систему Jump за 200 млн дол., с помощью которой можно брать на прокат такие велосипеды. Электровелосипедами от Uber можно пользоваться в восьми американских городах, таких как Нью-Йорк, Вашингтон и Денвер. Кроме того, компания планирует внедрить их в Берлине.
После этого Uber также заключила соглашения с компанией Lime, которая предлагает в аренду электрические самокаты и лондонской Masabi — разработчиком универсальных программ для осуществления бесконтактных платежей на различных видах общественного транспорта.
Напомним, мэр Нью-Йорка Де Блазио подписал законопроект, который временно запрещает выдачу новых лицензий водителям служб онлайн-заказ такси, включая Uber и Lyft.