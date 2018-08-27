Uber запропонує своїм клієнтам пересісти на електросамокати і велосипеди

КИЇВ. 27 серпня. УНН. Компанія Uber планує змінити свою довгострокову стратегію розвитку, почавши частіше пропонувати своїм клієнтам користуватися для поїздок не тільки автомобілями, але також електричними самокатами, велосипедами і громадським транспортом. Про це заявив генеральний директор Uber Дара Хосроушахі, інтерв’ю з яким у неділю ввечері було опубліковано на сайті газети The Financial Times, інформує УНН.