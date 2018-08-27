Uber запропонує своїм клієнтам пересісти на електросамокати і велосипеди

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 11115 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 24849 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 40196 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 52300 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 85860 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 68243 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 80055 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 94433 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87550 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 181628 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
1.7м/с
52%
Популярнi новини

У війні проти України рф втратила ще 1240 військових – Генштаб ЗСУ

12 квітня, 05:23 • 10873 перегляди

На Миколаївщині покращилася погода: на дорогах зняли обмеження

12 квітня, 06:41 • 4892 перегляди

У Києві ліквідували пожежі після нічної атаки рф: нові кадри наслідків

12 квітня, 07:39 • 4098 перегляди

Бої в прикордонні: у ЦПД РНБО розповіли про ситуацію на Харківщині та Сумщині, курщині і бєлгородщині

12 квітня, 08:46 • 9066 перегляди

У "Дії" хочуть запустити іспит на водійське посвідчення онлайн

10:29 • 9268 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 40196 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 181628 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 337037 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 270973 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 381222 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

13:05 • 2636 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

10:08 • 3920 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 52300 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 19146 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 24275 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Uber запропонує своїм клієнтам пересісти на електросамокати і велосипеди

Київ • УНН

 • 8853 перегляди

КИЇВ. 27 серпня. УНН. Компанія Uber планує змінити свою довгострокову стратегію розвитку, почавши частіше пропонувати своїм клієнтам користуватися для поїздок не тільки автомобілями, але також електричними самокатами, велосипедами і громадським транспортом. Про це заявив генеральний директор Uber Дара Хосроушахі, інтерв’ю з яким у неділю ввечері було опубліковано на сайті газети The Financial Times, інформує УНН.

Uber запропонує своїм клієнтам пересісти на електросамокати і велосипеди

За його словами, такі види транспорту більше підходять для поїздок по місту, хоча і знижують доходи водіїв автомобілів, які працюють на Uber.

“Під час години пік, дуже неефективно використовувати шматок металу вагою в одну тонну, щоб доставити одну людину на відстань у 10 кварталів”, — зауважив генеральний директор. Він зазначив, що компанія може поміняти свою стратегію так, щоб “клієнт залишився у виграші”.

Хосроушахі зауважив, що подібне рішення в короткостроковій перспективі може вдарити по доходу компанії, яка показала в 2017 році збиток в розмірі 4,5 млрд доларів. Однак, зазначив він, інвестори повинні розуміти, що короткострокові втрати необхідні, щоб прийти до довгострокового доходу.

Як зазначає The Financial Times, у лютому Uber додала в свій додаток можливість використовувати свої електровелосипеди. Для цього вона в квітні 2017 року придбала систему Jump за 200 млн, яка надає послуги байкшерінга — спільного прокату велосипедів у місті. Червоні електровелосипеди компанії можна взяти у прокат у 8 мегаполісах США, включаючи Нью-Йорк і Вашингтон, а незабаром сервіс повинні запустити у Берліні. Подолавши запланований маршрут велосипед необхідно здати на найближчу стоянку, де їм зможе скористатися інша людина.

Після цього Uber також уклала угоди із компанією Lime, яка пропонує в оренду електричні самокати, і лондонською Masabi — розробником універсальних програм для здійснення безконтактних платежів на різних видах громадського транспорту.

Нагадаємо, мер Нью-Йорка Білл де Блазіо підписав законопроект, який тимчасово забороняє видачу нових ліцензій водіям служб онлайн-замовлення таксі, включаючи Uber і Lyft.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,463.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,637.59