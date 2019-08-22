УАФ создаст украинскую сборную по/ киберфутболу

Национальную команду нашей страны сформируют по результатам всеукраинского отбора, который состоится под эгидой Украинской ассоциации футбола и при поддержке УЕФА и Konami в конце этого года.

В итоге будут выбраны два лучших игрока, которые и будут представлять Украину в европейских отборочных соревнованиях весной 2020 года. Национальный отбор стартует в ноябре. О регламенте турнира и о том, как стать участником отбора, будет сообщено позже.

Добавим, что финальная часть европейского первенства пройдет во время чемпионата Европы по футболу 9-10 июля 2020 году в Лондоне.