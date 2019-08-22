УАФ створить українську збірну з кіберфутболу
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Новостворена збірна України візьме участь у відборі до чемпіонату Європи з кіберфутболу, повідомляє УНН з посиланням на УАФ.
Національну команду нашої країни буде сформовано за результатами всеукраїнського відбору, що відбудеться під егідою Української асоціації футболу та за підтримки УЄФА й Konami наприкінці цього року.
У підсумку буде обрано двох найкращих гравців, які й будуть представляти Україну в європейських відбірних змаганнях навесні 2020 року. Національний відбір стартує в листопаді. Про регламент турніру та про те, як стати учасником відбору, буде повідомлено пізніше.
Додамо, що фінальна частина європейської першості пройде під час чемпіонату Європи з футболу 9—10 липня 2020 року в Лондоні.