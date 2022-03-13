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В связи с потерями Вооруженные Силы РФ формируют новые подразделения

В связи с потерями Вооруженные Силы РФ формируют новые подразделения

Киев • УНН

 • 181292 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. В связи с потерями Вооруженные Силы Российской Федерации формируют новые подразделения. В частности, командование врага планирует привлечь около 1500 человек из состава 40-й отдельной бригады морской пехоты (Петропавловск-Камчатский, Тихоокеанский флот). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Детали

Начались восемнадцатые сутки героического противостояния украинского народа русскому военному вторжению.
Состояние, положение и характер действий сил обороны без существенных изменений.

Противник продолжает использовать гражданскую инфраструктуру для военных нужд. В нарушение требований Международного гуманитарного права продолжает размещать подразделения и технику на объектах повышенной опасности, осуществляет обстрелы мирного населения, проводит незаконные проверки личных вещей и обыски среди местных жителей, переодевается в гражданскую одежду и форму ВС Украины.

Морально-психологическое состояние войск противника, который участвовал в боях с Вооруженными Силами Украины, продолжает ухудшаться, растет количество случаев дезертирства и отказов по выполнению приказов.

По имеющейся информации, на территории Беларуси в медицинских учреждениях юго-восточного региона проходит лечение большое количество раненых в ходе боевых действий на территории Украины военнослужащих РФ. Запасов крови для проведения хирургических операций не хватает. Задействуются резервы накопленные для граждан Беларуси - около 2/3 резерва перенаправлено на нужды военнослужащих РФ. Активизировалась кампания по сбору крови среди работников бюджетной сферы и гражданского населения.

В связи с потерями Вооруженные Силы РФ формируют новые подразделения. В частности, командование врага планирует привлечь около 1500 человек из состава 40-й отдельной бригады морской пехоты (Петропавловск-Камчатский, Тихоокеанский флот).

Вооруженные Силы Украины во взаимодействии с другими составляющими сил обороны дают достойный отпор войскам противника, в частности, за предыдущие сутки было уничтожено два вертолета, два истребителя (один из которых Су-34) и два БПЛА.

Напомним

Тероборона Киева уничтожила колонну техники оккупантов.

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