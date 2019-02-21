В ВСУ за год зафиксировали 26 случаев издевательств

"В Вооруженных силах Украины в 2018 году учтено 26 случаев нарушения уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчиненности", - говорится в сообщении.

В соответствии с приказом Министерства обороны Украины от 21 ноября 2017 года "Об утверждении Порядка проведения служебного расследования в ВСУ" по каждому указанному факту в воинских частях назначены служебные расследования. По результатам их проведения будут приняты соответствующие решения по устранению указанных причин и условий, а в случае установления вины должностных лиц они будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

К слову, неуставные взаимоотношения между военнослужащими - это нравственные или физические издевательства отдельных военнослужащих или группы лиц, мотивы которых, как правило, не являются личными, они связаны с выполнением обязанностей военной службы. Такие издевательства обычно направлены на военнослужащих первого года службы. Иными словами неуставные отношения еще называют "дедовщиной".

Напомним, в одном из гарнизонов во Львовской области выявили факты драк между военнослужащими.