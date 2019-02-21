У ЗСУ за рік зафіксували 26 випадків знущань

“У Збройних Cилах України у 2018 році обліковано 26 випадків порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності взаємовідносин підлеглості”, - йдеться у повідомленні.

Відповідно до наказу Міністерства оборони України від 21 листопада 2017 р. “Про затвердження Порядку проведення службового розслідування у ЗСУ” по кожному зазначеному факту у військових частинах призначені службові розслідування. За результатами їх проведення будуть прийняті відповідні рішення щодо усунення зазначених причин та умов, а в разі встановлення вини посадових осіб їх буде притягнуто до дисциплінарної відповідальності.

До слова, нестатутні взаємовідносини між військовослужбовцями – це моральні або фізичні знущання окремих військовослужбовців чи групи осіб, мотиви яких, як правило, не є особистими, вони пов'язані з виконанням обов'язків військової служби. Такі знущання зазвичай спрямовані на військовослужбовців першого року служби. Іншими словами нестатутні відносини ще називають "дідівщиною".

Нагадаємо, в одному з гарнізонів на Львівщині виявили факти бійок між військовослужбовцями.