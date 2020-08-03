В ВСУ за сутки зафиксировали один случай COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. В Вооруженных Силах Украины подтверждено 217 случаев коронавирусной болезни, один из которых зафиксировали за прошедшие сутки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу командования медицинских сил ВСУ.
"По состоянию на 10:00 3 августа в ВСУ острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 217 человек. Всего за время пандемии выздоровели - 628 человек, летальных случаев - 5. На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 553 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 143 человека. За прошедшие сутки зарегистрировано 1 новый случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что больной военнослужащий с Киевской области под наблюдением медицинской службы находится на лечении в домашних условиях.
Напомним, как сообщили в Минздраве, за минувшие сутки наибольшее количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 зарегистрировано во Львовской, Ивано-Франковской областях и в Киеве.