У ЗСУ за добу зафіксували один випадок COVID-19

"Станом на 10:00 03 серпня у ЗСУ на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 217 осіб. Всього за час пандемії одужало – 628 осіб, летальних випадків – 5. На ізоляції (у тому числі самоізоляції) перебувають 553 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби – 143 особи. За минулу добу зареєстровано 1 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що хворий військовослужбовець на Київщині під наглядом медичної служби знаходиться на лікуванні у домашніх умовах.

Нагадаємо, як повідомили у МОЗ, за минулу добу найбільша кількість нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 зареєстрована у Львівській, Івано-Франківській областях та у місті Києві.