В ВСУ созданы подразделения по борьбе с бронеобъектами

"По распоряжению Командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева созданы подразделения по борьбе с бронеобъектами и укреплениями врага. В конце июня с личным составом проведены мероприятия слаживания и совершенствования обучаемости. В случае необходимости подразделения готовы выполнять боевые задачи", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине началось серийное производство реактивных огнеметов.