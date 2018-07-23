В ВСУ созданы подразделения по борьбе с бронеобъектами
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. В Вооруженных Силах Украины созданы подразделения для борьбы с бронеобъектами. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, передает УНН.
"По распоряжению Командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева созданы подразделения по борьбе с бронеобъектами и укреплениями врага. В конце июня с личным составом проведены мероприятия слаживания и совершенствования обучаемости. В случае необходимости подразделения готовы выполнять боевые задачи", - говорится в сообщении.
Напомним, в Украине началось серийное производство реактивных огнеметов.