У ЗСУ створено підрозділи боротьби з бронеоб’єктами
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. У Збройних Силах України створено підрозділи для боротьби з бронеоб’єктами. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України, передає УНН.
“За розпорядженням Командувача об’єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва створені підрозділи боротьби із бронеоб’єктами та укріпленнями ворога. Наприкінці червня із особовим складом проведені заходи злагодження та удосконалення навченості. У разі потреби підрозділи готові виконувати бойові завдання”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в Україні почалось серійне виробництво реактивних вогнеметів.