В ВСУ подтвердили попадание в штаб оккупантов вблизи Мелитополя
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Силы обороны попали в штаб россиян вблизи временно оккупированного Мелитополя Запорожской области, сообщает Центр стратегических коммуникаций, пишет УНН.
Цитата
“Вооруженные Силы Украины поразили штаб оккупантов вблизи временно оккупированного Мелитополя”, - говорится в сообщении.
Напомним
19 сентября во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области было слышно по меньшей мере пять взрывов.