В зоне ООС боевики с начала суток уже дважды нарушили "тишину"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. С начала этих суток, по состоянию на 12:00, в районе проведения операции Объединенных сил враг дважды обстрелял украинские позиции. Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Максим Праута, передает УНН.
"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, боевики открывали огонь дважды в темное время суток. На Луганском направлении после 1:00 ночи противник со стороны шахты Гагарина выпустил 4 мины калибра 82 мм, а также вел огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям подразделений Объединенных сил вблизи Новгородского", - сказал Праута.
Кроме того, на Донецком направлении с 2-х ночи враг в течение 35 минут с ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстреливал опорные пункты наших войск неподалеку Гнутово.
Ни один из украинских военнослужащих в течение текущих суток не погиб и не был ранен. Потери врага в результате ответного огня со стороны украинских войск уточняются.
Напомним, в минувшую дня 1 июня боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня.