У зоні ООС бойовики з початку доби вже двічі порушили "тишу"

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КИЇВ. 2 червня. УНН. З початку цієї доби, станом на 12:00, в районі проведення операції Об’єднаних сил ворог двічі обстріляв українські позиції. Про це повідомив представник прес-центру Міністерства оборони України полковник Максим Праута, передає УНН.

"Від початку поточної доби, станом на 12:00, бойовики відкривали вогонь двічі у темну пору доби. На Луганському напрямку після 1-ї години ночі противник з боку шахти Гагаріна випустив 4 міни калібру 82 мм, а також вів вогонь зі станкових і ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях підрозділів Об’єднаних сил поблизу Новгородського", - сказав Праута.

Окрім того, на Донецькому напрямку з 2-ї ночі ворог протягом 35 хвилин з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї обстрілював опорні пункти наших військ неподалік Гнутового.

Жоден з українських військовослужбовців протягом поточної доби не загинув і не був поранений. Втрати ворога в результаті вогню у відповідь з боку українських військ уточнюються.

Нагадаємо, минулої доби 1 червня бойовики 15 разів порушили режим припинення вогню.

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