В Житомирском военном госпитале скончался десантник
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. В Житомирском военном госпитале скончался десантник. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщество Командование десантно-штурмовой войск Вооруженных Сил Украины в Facebook.
“Сегодня, 28 февраля, в Житомирском военном госпитале перестало биться сердце военнослужащего 95 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины младшего сержанта Игоря Михайловича Джигринюка”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что несмотря на все необходимые реанимационные мероприятия, военные врачи не смогли спасти десантника.
Напомним, в Мариуполе умер львовский полицейский.