У Житомирському військовому госпіталі помер десантник
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. У Житомирському військовому госпіталі помер десантник. Про це повідомляє УНН з посиланням на спільноту Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України у Facebook.
“Сьогодні, 28 лютого, в Житомирському військовому госпіталі перестало битися серце військовослужбовця 95 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України молодшого сержанта Ігоря Михайловича Джигринюка”, — йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що незважаючи на всі необхідні реанімаційні заходи, військові лікарі не змогли врятувати десантника.
Нагадаємо, у Маріуполі помер львівський поліцейський.