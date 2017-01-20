В Житомире сотрудница банка провернула аферу более чем на 100 тыс. грн
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 20 января. УНН. Аферу на 113 тыс. грн провернула сотрудница одного из отделений банка в Житомире. Передает УНН со ссылкой на пресс-службу киберполиции Украины.
В полицию обратилось руководство банка, которое сообщило об исчезновении со счетов значительной суммы средств.
"При осуществлении оперативных мероприятий внимание полицейских привлекла сотрудница управления этого банка. При проведении дальнейших розыскных мероприятий правоохранители выяснили, что злоумышленница, имея право доступа к автоматизированной системе "SAP" и информации с ограниченным доступом (банковской тайне), совершила ряд преступлений, которые привели к несанкционированному изменению информации, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах. Последняя, используя свой служебный персональный компьютер, формировала платежные поручения в автоматизированной системе банка "SAP". После этого сотрудница банка с помощью текстового редактора создавала поддельные платежные поручения, в которых вносила заведомо ложные сведения. Денежные средства перечислялись на банковские счета близких лиц и родственников, которые не были осведомлены в преступных намерениях. По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам ч.3 ст.190, ч.3 ст.200, ч.3 ст.362, Уголовного кодекса Украины, по которым 13.01.2017 объявлено о подозрении в совершении данных преступлений. Полицией принимаются меры по установлению сообщников злоумышленницы и их задержанию", - сообщают в полиции.
Напомним, 19 января по горячим следам полиция поймала 33-летнего мошенника, который представился польским священником и обокрал пенсионерку.