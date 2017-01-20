У Житомирі працівниця банку провернула аферу на понад 100 тис. грн

До поліції звернулось керівництво банку, яке повідомило про зникнення із рахунків значної суми коштів.

«Під час здійснення оперативних заходів увагу поліцейських привернула співробітниця управління цього банку. При проведенні подальших розшукових заходів правоохоронці з’ясували, що зловмисниця, маючи право доступу до автоматизованої системи «SAP» та інформації з обмеженим доступом (банківської таємниці), вчинила низку злочинів, що привели до несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах. Остання, використовуючи свій службовий персональний комп’ютер, формувала платіжні доручення в автоматизованій системі банку «SAP». Після цього працівниця банку за допомогою текстового редактора створювала підроблені платіжні доручення, до яких вносила завідомо неправдиві відомості. Грошові кошти перераховувались на банківські рахунки близьких осіб та родичів, які не були обізнаними у злочинних намірах. Наразі за цим фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками ч.3 ст.190, ч.3 ст.200, ч.3 ст.362, Кримінального кодексу України, за якими 13.01.2017 оголошено про підозру у вчиненні даних злочинів. Поліцією вживаються заходи по встановленню спільників зловмисниці та їх затриманню», - повідомляють у поліції.

Нагадаємо, 19 січня за гарячими слідами поліція впіймала 33-річного шахрая, який представився польським священиком і обікрав пенсіонерку.