В Житомире из-за непогоды троллейбус врезался в маршрутку
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 13 ноября. УНН. В Житомире из-за заснеженности дороги троллейбус врезался в маршрутку. Об этом корреспонденту УНН сообщила пресс-офицер патрульной полиции Житомира Диана Корчевна.
На перекрестке улиц Победы и Ольжича троллейбус врезался в маршрутку, которая в это время на остановке осуществляла посадку и высадку пассажиров. В результате ДТП пострадавших в транспортных средствах нет.
Также из-за непогоды сегодня утром на перекрестке улиц Киевская-Князей Острожских автомобиль "Жигули" занесло, в результате чего он столкнулся с другим автомобилем, пострадавших нет.
Патрульные полицейские призывают водителей быть бдительными и осторожными на дороге в связи с резким ухудшением погодных условий и значительным снежным покровом на дорогах города и области.
Напомним, из-за непогоды 16 населенных пунктов обесточены на территории Житомирской области.