У Житомирі через негоду тролейбус врізався у маршрутку
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 13 листопада. УНН. У Житомирі через засніженість дороги тролейбус врізався у маршрутку. Про це кореспонденту УНН повідомила прес-офіцер патрульної поліції Житомира Діана Корчевна.
На перехресті вулиць Перемоги та Ольжича тролейбус врізався у маршрутку, яка в цей час на зупинці здійснювала посадку та висадку пасажирів. Внаслідок ДТП постраждалих у транспортних засобах немає.
Також через негоду сьогодні зранку на перехресті вулиць Київська-Князів Острозьких автомобіль “Жигулі” занесло, внаслідок чого він зіткнувся з іншим автомобілем, постраждалих немає.
Патрульні поліцейські закликають водіїв бути пильними та обережними на дорозі у зв’язку із різким погіршенням погодних умов та значним сніговим покривом на дорогах міста та області.
Нагадаємо, через негоду 16 населених пунктів знеструмлено на території Житомирської області.