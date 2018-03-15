В Житомире автомобиль сбил ребенка
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 15 марта. УНН. Автомобиль сбил ребенка в Житомире, эту информацию корреспонденту УНН сообщил пресс-офицер патрульной полиции города Игорь Иванюк.
Авария произошла сегодня около 10:20 утра на улице Вильской Путь.
По предварительной информации, девочка, которой на вид 11-12 лет начала перебегать дорогу перед маршрутным такси, которое остановилось на остановке.
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В это время ее и сбил автомобиль, который осуществлял опережение маршрутного такси.
Ребенка доставили в больницу с черепно-мозговой травмой.