У Житомирі автомобіль збив дитину
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 15 березня. УНН. Автомобіль збив дитину у Житомирі, цю інформацію кореспонденту УНН повідомив прес-офіцер патрульної поліції міста Ігор Іванюк.
Аварія сталась сьогодні близько 10:20 ранку на вулиці Вільский Шлях.
За попередньою інформацією, дівчинка, якій на вигляд 11-12 років почала перебігати дорогу перед маршрутним таксі, яке зупинилось на зупинці.
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В цей час її і збив автомобіль, який здійснював випередження маршрутного таксі.
Дитину доставили до лікарні із черепно-мозковою травмою.