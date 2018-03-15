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У Житомирі автомобіль збив дитину

У Житомирі автомобіль збив дитину

Київ • УНН

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ЖИТОМИР-КИЇВ. 15 березня. УНН. Автомобіль збив дитину у Житомирі, цю інформацію кореспонденту УНН повідомив прес-офіцер патрульної поліції міста Ігор Іванюк.

Аварія сталась сьогодні близько 10:20 ранку на вулиці Вільский Шлях.

За попередньою інформацією, дівчинка, якій на вигляд 11-12 років почала перебігати дорогу перед маршрутним таксі, яке зупинилось на зупинці.

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В цей час її і збив автомобіль, який здійснював випередження маршрутного таксі.

Дитину доставили до лікарні із черепно-мозковою травмою.

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